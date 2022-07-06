06.07.2022 16:33 Дмитрий Колоней
Харьковчанки лишились более 100 тысяч: как избежать мошенников
Советы харьковской полиции, как не попасть на крючок аферистов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, аферисты не снижают активность,не смотря на войну.
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В июне 2022 годаженщине позвонил по телефону неизвестный под видом работника банка. Во время общения заявительница предоставила информацию по своей кредитной карте. После чего с ее банковского счета были списаны денежные средства на сумму 25 тысяч гривен.
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5 июля 2022 другой заявительнице позвонил неизвестный и представился начальником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее карточки кто-то пытается снять деньги. В этой связи она должна сообщить ему данные банковской карты.Женщина предоставила незнакомцу всю информацию, которую он просил. После чего с карты исчезли средства в сумме 80 тысяч гривен.
Мошенники пользуются еще одной схемой.
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Они обнаруживают в социальных сетях номера мобильных телефонов граждан.
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Затем в банкомате выбирают функцию «Снятие денежных средств без карты».
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Потерпевшему поступает телефонный звонок из банка. Чаще всего человек автоматически или не обращая внимания, нажимает цифру «1», чем дает разрешение на проведение банковской операции. Между тем злоумышленник успешно снимает денежные средства с карт
Полиция советует :
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Если вам позвонили по телефону и представились банковским работником и просят предоставить личную, конфиденциальную информацию, информацию о вашей банковской карте, или настаивают на перевыпуске вашей карты – немедленно прекратите разговор.
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Ни в коем случае не давайте никакой информации о себе и своих банковских счетах посторонним лицам.
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Позвоните на контактный номер вашего банка и проинформируйте службу безопасности о телефонных звонках мошенников.
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В случае необходимости заблокируйте банковскую карту до выяснения обстоятельств, чтобы сохранить собственные сбережения.
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Если вы стали жертвой преступления, сразу обращайтесь в полицию любым удобным для вас способом.
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Будьте осторожны, берегите себя и свои сбережения.
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