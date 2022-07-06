06.07.2022 16:45 Виталий Хиневич

Астрологи назвали неблагоприятные дни в июле

Опасными для всех знаков Зодиака будут 4 дня в июле.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

В июле месяце нужно быть особенно осторожным всем знакам Зодиака. В этот период есть риски нанести вред себе и близким людям.

6 июля

В этот день произойдет переход Марса в знак Тельца и переход Меркурия в знак Рака. Они настроят планету против всех знаков Зодиака. Марс будет в Тельце до 19 августа. На протяжении всего этого времени люди будут проявлять мнительность, подозрительность, страх. В этот день не стоит начинать новые проекты. Следует быть острожным и не одалживать деньги.

13 июля

Астрологи называют этот день самым опасным в июле. Луна максимально приблизится к Земле и будет сильнее влиять на нашу жизнь, удачу и настроение.

16 июля

В этот день следует быть особенно осторожными. Вас ждет упадок сил, несчастье и даже возможные потери. 16 июля происходит соединение Солнца и Меркурия. Астрологи советуют проявить в этот день лишь одну черту характера – скромность. Слудует следить за своими эмоциями.

28 июля

Это день, когда Юпитер останавливается в ретроградном движении до 24 ноября. Однако негатив, который почувствуют почти все знаки Зодиака, будет побуждать их развиваться и планировать свое будущее. Пока Юпитер будет ретроградным, может произойти много неприятных событий, которые будут препятствовать реализации планов. Астрологи рекомендуют сохранять спокойствие и настроиться на позитив.