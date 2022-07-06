В Харькове отметили День поцелуев (фото)

В Харькове орагнизовали праздник и устроили фото-челлендж.
Как сообщает РЕДПОСТ, в харьковские учащиеся учреждений общего среднего образования Немышлянского района присоединились к празднованию Дня поцелуев. Также они и приняли участие в фото-челлендже "KISS ME".
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Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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