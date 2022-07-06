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06.07.2022  16:59   Дмитрий Колоней

В Харькове отметили День поцелуев (фото)

В Харькове орагнизовали праздник и устроили фото-челлендж.

Как сообщает РЕДПОСТ, в харьковские учащиеся учреждений общего среднего образования Немышлянского района присоединились к празднованию Дня поцелуев. Также они и приняли участие в фото-челлендже "KISS ME".

Тэги:  день поцелуев, фото-челлендж, харьков
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