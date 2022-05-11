11.05.2022 19:58 Дмитрий Колоней
Афера на денежной помощи: эксперты советуют как уберечься
Киберполиция предостерегает от мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь киберполицию, злоумышленники с помощью фишинга выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных выплат. Ежедневно в киберполицию поступает более десятка обращений на этот счет.
Правонарушители производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.
В таких случаях аферисты используют фишинг:
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Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам.
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После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев.
Киберполиция призывает быть бдительными, проверять и брать информацию только из официальных источников.
Киберполиция советует:
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внимательно проверять URL-адрес сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс;
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не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,
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если же финансовая информация разглашена, немедленно обратиться в банк и заблокировать карту;
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в случае подозрения мошеннических действий в Интернете – сообщать киберполицию на электронную почту: [email protected]
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