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11.05.2022  19:58   Дмитрий Колоней

Афера на денежной помощи: эксперты советуют как уберечься

Киберполиция предостерегает от мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь киберполицию, злоумышленники с помощью фишинга выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных выплат. Ежедневно в киберполицию поступает более десятка обращений на этот счет.
 
Правонарушители производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.
 
В таких случаях аферисты используют фишинг:
  • Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам.
  • После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев.
 
 
Киберполиция призывает быть бдительными, проверять и брать информацию только из официальных источников.

Киберполиция советует:

  • внимательно проверять URL-адрес сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс;
  • не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,
  • если же финансовая информация разглашена, немедленно обратиться в банк и заблокировать карту;
  • в случае подозрения мошеннических действий в Интернете – сообщать киберполицию на электронную почту: [email protected]
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержан мошенник-псевдоволонтер.
 
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Тэги:  мошенничество, афера, украина
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