11.05.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Афера на денежной помощи: эксперты советуют как уберечься

Киберполиция предостерегает от мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь киберполицию, злоумышленники с помощью фишинга выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных выплат. Ежедневно в киберполицию поступает более десятка обращений на этот счет.

Правонарушители производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

В таких случаях аферисты используют фишинг:

Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам.

После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев.

Киберполиция призывает быть бдительными, проверять и брать информацию только из официальных источников.

Киберполиция советует:

внимательно проверять URL-адрес сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс;

не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,

если же финансовая информация разглашена, немедленно обратиться в банк и заблокировать карту;

в случае подозрения мошеннических действий в Интернете – сообщать киберполицию на электронную почту: [email protected]

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержан мошенник-псевдоволонтер

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