11.05.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Уже сегодня создается новый Генеральный план Харькова

Над обликом послевоенного Харькова работает только команда британского архитектора, лорда Нормана Фостера.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Харьковской мэрии, Норман Фостер и Харьковский городской голова Игорь Терехов согласовывают то, каким видят город будущего. Также в этом процессе задействованы харьковские зодчие.

«Мы не сидим сложа руки. Уже сегодня создается новый Генеральный план города Харькова. Над этим работают лорд Фостер и его команда, испанские и наши лучшие архитекторы, а также берлинское агентство», - сообщил мэр Харькова.

Также он отметил, что провел переговоры с инвесторами, которые уже сейчас готовы вкладывать средства в восстановление Харькова, не дожидаясь окончания войны.

«Они готовы инвестировать в том числе в системы коммуникации, новый транспорт, строительство дорог и микрорайонов. У инвесторов сейчас идет заключительный раунд переговоров с центральной властью в Киеве, даем отмашку и - старт. Харьков - в приоритете», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что остальные дизайнеры и архитекторы, которые заявляют, что причастны к процессу восстановления города, на самом деле этим не занимаются.

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