11.05.2022 19:19 Дмитрий Колоней
Уже сегодня создается новый Генеральный план Харькова
Над обликом послевоенного Харькова работает только команда британского архитектора, лорда Нормана Фостера.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу Харьковской мэрии, Норман Фостер и Харьковский городской голова Игорь Терехов согласовывают то, каким видят город будущего. Также в этом процессе задействованы харьковские зодчие.
«Мы не сидим сложа руки. Уже сегодня создается новый Генеральный план города Харькова. Над этим работают лорд Фостер и его команда, испанские и наши лучшие архитекторы, а также берлинское агентство», - сообщил мэр Харькова.
Также он отметил, что провел переговоры с инвесторами, которые уже сейчас готовы вкладывать средства в восстановление Харькова, не дожидаясь окончания войны.
«Они готовы инвестировать в том числе в системы коммуникации, новый транспорт, строительство дорог и микрорайонов. У инвесторов сейчас идет заключительный раунд переговоров с центральной властью в Киеве, даем отмашку и - старт. Харьков - в приоритете», - подчеркнул Игорь Терехов.
Отметим, что остальные дизайнеры и архитекторы, которые заявляют, что причастны к процессу восстановления города, на самом деле этим не занимаются.
Читайте также:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости