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11.05.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Уже сегодня создается новый Генеральный план Харькова

Над обликом послевоенного Харькова работает только команда британского архитектора, лорда Нормана Фостера.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Харьковской мэрии, Норман Фостер и Харьковский городской голова Игорь Терехов согласовывают то, каким видят город будущего. Также в этом процессе задействованы харьковские зодчие. 
 
«Мы не сидим сложа руки. Уже сегодня создается новый Генеральный план города Харькова. Над этим работают лорд Фостер и его команда, испанские и наши лучшие архитекторы, а также берлинское агентство», - сообщил мэр Харькова.
 
Также он отметил, что провел переговоры с инвесторами, которые уже сейчас готовы вкладывать средства в восстановление Харькова, не дожидаясь окончания войны. 
 
«Они готовы инвестировать в том числе в системы коммуникации, новый транспорт, строительство дорог и микрорайонов. У инвесторов сейчас идет заключительный раунд переговоров с центральной властью в Киеве, даем отмашку и - старт. Харьков - в приоритете», - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
Отметим, что остальные дизайнеры и архитекторы, которые заявляют, что причастны к процессу восстановления города, на самом деле этим не занимаются.
 
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, восстановление города, харьков, фостер
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