06.04.2022 21:34 Дмитрий Колоней
Аферы на человеческом горе: пойманы интернет-мошенники
Киберполицейские разоблачили преступников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Нацполицию, разоблачено 106 человек на совершении мошенничества в интернете. По указанным фактам возбуждены уголовные производства.
Самые распространенные схемы мошенничества в условиях войны:
-
псевдоблаготворительность,
-
предложения по аренде несуществующего жилья,
-
фейковые пассажирские перевозки
-
продажа несуществующих товаров, в том числе и военной амуниции.
-
переправка через госграницу мужчин призывного возраста,
-
мошенничества под предлогом предоставления информации о безвестно исчезнувших гражданах.
Правоохранители проверили 234 человека на причастность к противоправной деятельности, провели 25 обысков в домах и местах нахождения злоумышленников.
Как избежать мошенников:
-
Перечислять деньги только на счета официальных благотворительных фондов, счета, указанные на сайте НБУ, или через приложение «Действие».
-
Отдавать предпочтение наложенным платежам за товары и услуги.
-
Не заказывать документы, якобы позволяющие пересечь границу мужчинам в возрасте 18-60 лет. Кроме риска попасть на крючок мошенников, заказчикам фейковых документов грозит уголовная ответственность.
-
Не переходить по ссылкам, поступающим через смс-сообщения или мессенджеры, ведь существует вероятность стать жертвами фишинга.
-
Использовать только официальные приложения банковских учреждений.
-
Не вводить персональные или банковские данные на сторонних ресурсах. Помните: если вас просят перечислить деньги на услуги нотариуса или оплатить комиссию для получения государственных выплат, вероятно, вас пытается обмануть аферист.
Граждан, ставших жертвами мошенничества, просим сообщать об этом на электронный ящик Сервисной службы киберполиции: [email protected]
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0