07.04.2022 08:37 Рита Парфенова

Харьков на утро 7 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 6 по 7 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 59 оперативных выездов.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 7 апреля.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 22 выезда на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Самый большой пожар возник в жилом многоэтажном доме в Киевском районе города Харькова. На верхних этажах горело сразу несколько квартир на площади пожара около 200 кв. Во время ликвидации возгорания спасателями были спасены 4 жителя дома, из которых 1 ребенок (2006 года рождения). На месте происшествия работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в сутки привлекались 86 раз для обезвреживания боеприпасов и других взрывоопасных предметов.