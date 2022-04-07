Обстрел Балаклеи 6 апреля: есть погибшие

Три человека погибли при обстреле Балаклеи российскими военными 6 апреля 2022 года.
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 6 апреля 2022 года военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел по жилым домам в г. Балаклея Изюмского района.
В результате этого жилье людей частично разрушено. От обстрелов погибли три человека.
Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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