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07.04.2022  09:56   Рита Парфенова

На Донбассе началось наступление, - Арестович

Российские оккупанты продвинулись от Изюма в сторону Славянска и Краматорска

арестович

Об этом рассказал советник президента  Алексей Арестович в эфире Фейгин Live вечером 6 апреля, передает РЕДПОСТ.

"Начали «поджимать» с юга в зону ООС, довольно сильно, к северу тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовывать по полной. Работают «от души»: работает авиация, работает артиллерия, работают ракетные войска, наземная часть все гремит, все наступает. И в принципе на севере они уже немного так продвинулись в сторону Славянска и Краматорска", - сообщил он.

По прогнозам аналитиков, активня фаза продолжится около двух недель.

"Никто не ожидал, что будет легко. Учитывая, что концентрированное преимущество на двух участках сильно: один к восьми, похоже. Мы предупреждали, что будет где-то две недели концентрированных боев. Наши работают, авиация работает в ответ. Война – они работают по нам, мы работаем в ответ. Посмотрим, чем закончится. Все решено будет на поле боя", - рассказал советник президента.

Тэги:  агрессия россии, алексей арестович, харьков
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