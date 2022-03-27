О планах России на Харьков рассказал Арестович

Россия в течении недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, отметив что захвата Киева, Харькова, Одессы не будет, передает РЕДПОСТ.
"Они поняли, что не получится взять большие города, обьявили о завершении первой фазы "спецоперации" и началу второй - "освобождение Донбасса",– рассказал Арестович
По мнению советника, у россии теперь три задачи: окружить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их Мариупольская оккупация.
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