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27.03.2022  11:03   Рита Парфенова

Торговал гуманитаркой: в Харькове поймали мошенника

Полицейские Харькова продолжают выявлять мошенников, пользующихся затруднительным положением горожан.

В Харькове торговали гуманитарной помощью

Мужчину, который торговал товарами, предназначенными для гуманитарной помощи, полицейские задержали возле одного из супермаркетов в Шевченковском районе Харькова, передает РЕДПОСТ.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего продавца вместе с товаром доставили в отдел полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Наживающиеся на чужом горе злоумышленники должны быть наказаны, отмечают правоохранители и просят обо всех случаях торговли гуманитарной помощью сообщатье в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  гуманитарная помощь, полиция, харьков
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