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27.03.2022  09:34   Рита Парфенова

Онкобольные продолжают получать помощь в Харькове: куда обращаться

Харьковский областной центр онкологии продолжает оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Харьковский областной центр онкологии продолжает оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской областной военной администрации, передает РЕДПОСТ.

По информации Департамента, работает терапевтическая, химиотерапевтическая, хирургическая онкология и диагностика.

Для получения специализированной помощи каждый житель Харьковской области и города Харькова, также временно перемещенные лица, проживающие на территории города и области, могут обратиться по указанным телефонам:

  • 067 577 76 00,
  • 050 300 99 98,
  • 050 324 65 64
Тэги:  онкология, медицина, помощь, харьков
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