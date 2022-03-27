Онкобольные продолжают получать помощь в Харькове: куда обращаться

Харьковский областной центр онкологии продолжает оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской областной военной администрации, передает РЕДПОСТ.
По информации Департамента, работает терапевтическая, химиотерапевтическая, хирургическая онкология и диагностика.
Для получения специализированной помощи каждый житель Харьковской области и города Харькова, также временно перемещенные лица, проживающие на территории города и области, могут обратиться по указанным телефонам:
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