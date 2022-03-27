27.03.2022 09:34 Рита Парфенова

Онкобольные продолжают получать помощь в Харькове: куда обращаться

Харьковский областной центр онкологии продолжает оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской областной военной администрации, передает РЕДПОСТ.

По информации Департамента, работает терапевтическая, химиотерапевтическая, хирургическая онкология и диагностика.



Для получения специализированной помощи каждый житель Харьковской области и города Харькова, также временно перемещенные лица, проживающие на территории города и области, могут обратиться по указанным телефонам:

067 577 76 00,

050 300 99 98,

050 324 65 64