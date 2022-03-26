26.03.2022 22:10 Евгений Клочко

Харьков творит историю, которая после нашей победы войдет в учебники, - Игорь Терехов

После победы Украины в войне против российских оккупантов в учебниках по истории будут писать о мужестве харьковчан.



Харьков творит историю, которая после нашей победы войдет в учебники, - Игорь Терехов



Об этом сегодня, 26 марта, в своем видеообращении заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ

«Как бы ни забросали наш город бомбами, нашу волю к жизни им не сломать. Харьков творит историю, которая после нашей победы войдет в учебники. В этих учебниках будут писать о вас, харьковчане, которые под обстрелами везут еду нуждающимся, о врачах, которые под бомбами едут на вызовы, о коммунальщиках, которые в условиях страшных обстрелов делают свою работу. Переживая эти дни вместе с вами, я горжусь тем, что я – харьковчанин, потому что нельзя не гордиться вашей стойкостью и вашим терпением», - отметил городской голова.

Также он поблагодарил аниматоров, играющих с детьми в укрытиях, и музыкантов, которые сегодня сыграли «Концерт среди взрывов» для харьковчан на одной из станций метро.

«Этот концерт стал для меня символом харьковского духа. Нас бомбят, а мы идем слушать музыку, нас пытаются уничтожить, а в это время наши аниматоры спускаются в метро и развлекают наших детей, нас утюжят с воздуха и с земли, а мы готовимся высаживать цветы. Наша воля к жизни сильнее любого агрессора!» – подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр отметил, что сегодня – 31-й день войны, и украинцы - на один день ближе к победе. За это время харьковчане учились различать по звуку снаряды, но вместе с тем научились чутче относиться друг к другу.

«Наша армия за эти дни закалилась как ни одна другая армия мира, а вместе с ней закалился характер всех харьковчан», - подчеркнул мэр Харькова.