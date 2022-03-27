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27.03.2022  12:33   Евгений Клочко

ВСУ отбили у оккупантов Гусаровку на Харьковщине

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию на 27 марта.

ВСУ отбили у оккупантов Гусаровку на Харьковщине
 
По его информации, ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами кафиров, в Московский и Слободской район.
 
Одновременно с этим ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.
 
Укринские военные выбили российских оккупантов еще из одного населенного пункта – из Гусаровки. Около 60 единиц техники уничтожено. Потери личного состава на данный момент уточняются, однако счет идет за сотню.
 
Кроме того, продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии.
 
Ранее сообщалось, что ВСУ под Харьковом освободили от оккупантов Малую Рогань и Ольховку.
 
Тэги:  агрессия россии, всу, харьков
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