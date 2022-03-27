27.03.2022 12:33 Евгений Клочко

ВСУ отбили у оккупантов Гусаровку на Харьковщине

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию на 27 марта.

По его информации, ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами кафиров, в Московский и Слободской район.

Одновременно с этим ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Укринские военные выбили российских оккупантов еще из одного населенного пункта – из Гусаровки. Около 60 единиц техники уничтожено. Потери личного состава на данный момент уточняются, однако счет идет за сотню.

Кроме того, продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Харьковом освободили от оккупантов Малую Рогань и Ольховку.