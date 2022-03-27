Идут дожди: харковчан, в домах которых повреждена крыша, просят срочно подать заявку на ремонт

Харьковчан, у которых повреждена кровля, просят как можно быстрее оставить заявку по номеру телефона «1562» или на сайте «Харьковская городская диспетчерская служба 1562».
Как сообщили в информационно-диспетчерской службе «1562», в результате ударов авиации и артиллерии оккупационных войск повреждены многие гражданские объекты.
Поскольку начинается период интенсивных дождей, следует обратиться в службу, если кровля повреждена и протекает. На сайте «1562» в разделе «Заявки» есть специальный подраздел "Подать заявку".
Страницы службы в интернете:
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