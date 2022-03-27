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27.03.2022  13:02   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 599 человек. Выздоровело 270 261 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 355 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (в том числе 3 из Харькова). 5 человек заболели в Богодуховском районе, 1 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 27 марта 2022 года

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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