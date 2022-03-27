27.03.2022 13:02 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 599 человек. Выздоровело 270 261 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 355 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (в том числе 3 из Харькова). 5 человек заболели в Богодуховском районе, 1 – в Красноградском.