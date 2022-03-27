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27.03.2022  13:52   Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

По состоянию на 27 марта 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме.


labcenter.kh.ua

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 27 марта 2022 года уровни внешнего гамма–излучения составляют:

0,11-0,13 мкЗв/час по Харькову,
0,10-0,13 мкЗв/час по Харьковской области.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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