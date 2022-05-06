06.05.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Загорелся новейший фрегат захватчиков "Адмирал Макаров"
Корабль оккупантов горит возле острова Змеиный.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ТСН, 6 мая 2022 года у острова Змеиный загорелся новейший фрегат РФ "Адмирал Макаров" - один из трех аналогов кораблей проекта 11356Р "Буревестник" (также в составе 30-й дивизии Черноморского флота завхатчиков "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен"). Еще три строятся для Индии.
Первый затопленный в ходе русско-украинской войны крейсер "Москва" был построен в Николаеве еще в советское время. А вот фрегат "Адмирал Макаров" создали только в 2012 году в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь". На воду его спустили в 2015 году, несколько раз испытывали. В июле 2017 года в День военно-морского флота РФ фрегат принял участие в параде, а уже в декабре того же года он был официально введен в строй.
В НАТО эти корабли называют Krivak V и вносят в список российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга. Фрегаты проекта 11356Р "Буревестник" оснащаются управляемыми ракетами для ближней и дальней стрельбы в море или океане.
Характеристики
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Длина: 124,8 м;
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Ширина: 15,2м;
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Водоизмещение: стандартное 3830 т, полное 4035 т;
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дизель-газотурбинная энергетическая установка;
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Дальность плавания: при скорости 14 узлов до 4850 миль;
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Скорость хода: экономичный режим – 14 узлов, стандартный – 30 узлов (полная скорость около 55,5 км/ч);
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Экипаж: 180 человек;
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Автономность плавания: 30 сут.
Вооружение
Кроме радиолокационного и радиоэлектронного вооружения (станции радиолокации "Позитив-М1.2" и "Фрегат-М2М", корабельная навигационная радиолокационная станция кругового обзора "Вайгач-У", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления "Смелый", боевая информационно-управляющая М" или "Сигма", радиолокационные системы управления стрельбой артиллерии и ракетным оружием "Вымпел" и "Пума") фрегат "Адмирал Макаров" поражал количеством ракет и другого вооружения:
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универсальная корабельная артустановка А190 "Универсал" (100 мм);
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крылатые ракеты "Калибр";
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две корабельные автоматические артиллерийские установки калибром 30 мм АК-630М;
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восемь ракетных комплексов ПВО "Игла-С" или "Ива";
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универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет "Калибр" (для поражения морских целей на дистанции 400 км, а сухопутных — до 2000 км) и "Оникс" (сверхзвуковые противокорабельные ракеты);
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БПЛА "Орлан-10";
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вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 в палубном ангаре;
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минно-торпедное и противолодочное вооружение.
Участие в войне против Украины
После полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года фрегат неоднократно обстреливал крылатыми ракетами "Калибр" территорию Украины. В частности, корабли, дислоцированные в Черном море, а вместе с ними и фрегат "Адмирал Макаров", несут постоянную угрозу Одесской области.
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