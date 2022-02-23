23.02.2022 16:46 Дмитрий Колоней
Коронавирус: стало известно, насколько эффективна вакцина Moderna против COVID-19 - исследование
Исследование провели американские медики.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, американская сеть здравоохранения со штаб-квартирой в Калифорнии, Kaiser Permanente, провела новое исследвание, которое показывает, что, хотя вакцина Moderna COVID-19 обеспечивает надежную защиту от заражения коронавирусом вариантом Delta, она не так сильна против инфекции варианта Omicron.
Исследование проводилось с использованием образцов, собранных в период с 6 по 31 декабря 2021 года по 26 683 пациентам с положительным результатом на COVID-19, 16% из которых имели дельта-инфекцию и 84% из которых имели омикронную инфекцию, и более 67 000 человек с отрицательным результатом в качестве группы сравнения. Образцы в основном собирались с использованием мазков из носоглотки или ротоглотки у людей с симптомами COVID-19 и слюны у людей, у которых не было симптомов.
Результаты исследования:
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Две дозы вакцины Moderna COVID-19 были эффективны против инфекции Omicron на 44% в течение 3 месяцев после вакцинации, после чего эффективность быстро снизилась.
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Три дозы вакцины Moderna COVID-19 в течение 2 месяцев после вакцинации были эффективны на 94% против дельта-инфекции и на 72% эффективны против инфекции омикрон.
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Для людей с ослабленной иммунной системой эффективность трех доз против инфекции Омикрон была ниже на 29%.
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Эффективность 3 доз против госпитализации с Дельтой или Омикроном была выше 99%.
К каким выводам пришли исследователи:
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Третьи дозы могут потребоваться раньше, чем через 6 месяцев после второй дозы вакцины Moderna COVID-19 для защиты от инфекции Omicron»,
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Три дозы могут быть недостаточными для защиты людей с ослабленным иммунитетом от инфекции Omicron.
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