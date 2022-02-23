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23.02.2022  16:46   Дмитрий Колоней

Коронавирус: стало известно, насколько эффективна вакцина Moderna против COVID-19 - исследование

Исследование провели американские медики.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, американская сеть здравоохранения со штаб-квартирой в Калифорнии, Kaiser Permanente, провела новое исследвание, которое показывает, что, хотя вакцина Moderna COVID-19 обеспечивает надежную защиту от заражения коронавирусом вариантом Delta, она не так сильна против инфекции варианта Omicron.
 
Исследование проводилось с использованием образцов, собранных в период с 6 по 31 декабря 2021 года по 26 683 пациентам с положительным результатом на COVID-19, 16% из которых имели дельта-инфекцию и 84% из которых имели омикронную инфекцию, и более 67 000 человек с отрицательным результатом в качестве группы сравнения. Образцы в основном собирались с использованием мазков из носоглотки или ротоглотки у людей с симптомами COVID-19 и слюны у людей, у которых не было симптомов.

Результаты исследования: 

  1. Две дозы вакцины Moderna COVID-19 были эффективны против инфекции Omicron на 44% в течение 3 месяцев после вакцинации, после чего эффективность быстро снизилась.
  2. Три дозы вакцины Moderna COVID-19 в течение 2 месяцев после вакцинации были эффективны на 94% против дельта-инфекции и на 72% эффективны против инфекции омикрон.
  3. Для людей с ослабленной иммунной системой эффективность трех доз против инфекции Омикрон была ниже на 29%.
  4. Эффективность 3 доз против госпитализации с Дельтой или Омикроном была выше 99%.

К каким выводам пришли исследователи:   

  1. Третьи дозы могут потребоваться раньше, чем через 6 месяцев после второй дозы вакцины Moderna COVID-19 для защиты от инфекции Omicron»,
  2. Три дозы могут быть недостаточными для защиты людей с ослабленным иммунитетом от инфекции Omicron.
Напомним, ранее мы писали о том, насколько эффективны вакцины против омикрон.
 
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Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, moderna, ковид, covid-19
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