21.02.2022 19:13 Анжелика Демидова

22.02.2022. Сколько молодожёнов в Харькове изъявили желание зарегистрировать брак.

Зеркальная дата 22.02.2022 несмотря на то, что это вторник, собрала большое количество желающих заключить брачный союз.



Фото из открытых источников

Корреспондент портала РЕДПОСТ выяснил сколько пар готовы в этот день принять отделы регистрации. Дату 22.02.2022 нумерологи связывают с кармическими событиями, которые способны изменить судьбу. Ведь помимо шести двоек в ряду, это ещё и второй день недели и 22 лунный день. А поскольку двойка считается точкой равновесия и гармонии, а также символом отношений и любви, то специалисты заключают, что 22 февраля - подарок для влюблённых, потому что самый подходящий день для заключения брака.

Поэтому не удивительно, что в Харькове, 123 пары захотели заключить союз двух сердец именно в этот день. Этот показатель, по данным Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков), в разы превышает среднее количество брачующихся. Только в Центральном дворце на регистрацию ожидают 54 пары.

"Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Восточной юстиции 22 февраля, можно сказать, будут работать в усиленном режиме. В Центральном дворце бракосочетания, думаю, будет просто аншлаг. 54 пары - такое может быть разве что в субботу июня месяца. Ну вот придётся вспомнить какое оно лето. Но мы готовы работать, как говорится, до последнего клиента, потому что как всегда поддерживаем наших молодожёнов, тем более желающих зарегистрировать брак в столь памятную и даже знаменательную редкую дату", - говорит начальник отдела ГРАГС в г.Харькове Наталия Сиренко.

Первая регистрация во Центральном Дворце бракосочетания состоится уже в 9 часов утра, последняя назначена на 17 вечера. А тем, кто не успел подать в месячный срок заявление на брак в эту зеркальную дату, специалисты говорят, что можно воспользоваться услугой "Брак за сутки", в рамках проекта Министерства юстиции.

Напомним, ранее мы писали о зеркальной дате 20.02.2022 и что нельзя делать в этот день.