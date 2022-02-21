21.02.2022 18:59 Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: разбились машины на перекрестке, момент аварии (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилась видео аварии на ХТЗ. Здесь, улице Мира призошло ДТП из-за неуступчивого водителя, организовавшего аварию. В результате машины, не сбавляя скорости, крепко влетели друг в друга, несмотря на предупреждающий знак.

Напомним, ранее мы писали о том, как неуступчивый водитель фуры чуть не убил подростков в Харькове.

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