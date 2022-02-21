ДТП в Харькове: разбились машины на перекрестке, момент аварии (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилась видео аварии на ХТЗ. Здесь, улице Мира призошло ДТП из-за неуступчивого водителя, организовавшего аварию. В результате машины, не сбавляя скорости, крепко влетели друг в друга, несмотря на предупреждающий знак.
Напомним, ранее мы писали о том, как неуступчивый водитель фуры чуть не убил подростков в Харькове.
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Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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