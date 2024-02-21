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21.02.2024  07:30   Рита Парфенова

21 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні населення Землі святкує День рідної мови та День екскурсовода.

День рідної мови

Міжнародний день рідної мови відзначається з ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року. Мета свята – привернути увагу до підтримки мовного та культурного розмаїття. ЮНЕСКО трактує поняття мову не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину та вираження культурної ідентичності.

Загалом у світі говорять приблизно шістьма тисячами різних мов, стверджують дослідники ЮНЕСКО, але половині всіх мов загрожує зникнення.

За даними ЮНЕСКО, в Україні налічується 15 мов, які можуть зникнути. Серед них – караїмська, кримсько-татарська, урумська, русинська. Разом із зникненням мови, зауважують дослідники, втрачається і культурне надбання: забуваються поетичні твори, легенди, приказки та жарти.

Серед причин зникнення мов експерти ЮНЕСКО називають війни, депортацію, міграцію, а також мовне змішування. Крім того, сучасні технології сприяють посиленому домінуванню окремих великих мов, наприклад, англійської.

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Багато міст світу – особливо ті, які є центрами туризму – відзначають Всесвітній день екскурсовода. Відколи люди почали активно подорожувати, їм стало складно обійтися без допомоги професійних гідів.

Ще в середині минулого століття екскурсоводом могла відчути себе будь-яка освічена людина, знайома з історією того чи іншого міста. У цій ролі нерідко працювали філологи, вчителі історії, а також студенти відповідних факультетів. Однак у 70-х роках 20 століття вимоги до професіоналізму гідів підвищилися, і екскурсоводами стали називати лише людей, які пройшли спеціальну підготовку.

Наразі екскурсоводів готують вузи, які мають спеціалізацію «Туризм». У ролі гідів виступають освічені люди, які нерідко навіть мають науковий ступінь. Ще дві неодмінні умови – знання основ психології та правильне мовлення.

Правоставні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого преподобного Тимофія, а також святого Євстатія, архієпископа Антіохського.

В народі цей день отримав назву Тимофій-Весновій. Казали: “Весновій теплом віє - старих гріє”.

На початку весни стародавні слов’яни намагалися викинути усі зламані і непотрібні речі, щоб очистити житло від накопиченої негативної енергії, а себе позбавити від нещасть і бід. Господині ретельно вимітали будинки і подвір’я.

Казали, що не можна цього дня залишати справи незавершеними. У народі радили від цього дня часто і довго гуляти на свіжому повітрі.

Бажано не вживати алкоголь, навіть у малій кількості. Не можна поливати рослини й висаджувати нові.

За Юліанським календарем, 21 лютого відзначається день пам'яті пророка Захарія Серповидця, а також Феодора Стратилата. Якщо вночі грім прогримів, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури помітили, що чим холоднішим останній тиждень лютого, тим теплішим виявиться березень місяць.

Також цього дня

1784 – порт та фортеця в Криму отримали назву Севастополь.

1804 – британський інженер Річард Тревітік демонструє перший паровий двигун для роботи на рейках.

1811 – Гемфрі Деві повідомляє про властивості відкритого їм газу – хлору.

1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку.

1858 – у Бостоні Едвін Холмс встановив першу у світі електричну систему захисту від злому.

1878 – у Нью-Хейвені випущено першу у світі телефонну книгу, що включала 50 імен.

1927 – народився Юбер Де Живанші, французький кутюр'є.

1931 – у продажу з'явився антипохмільний засіб Alka Seltzer.

1938 – народився Петро Толочко, український історик, віце-президент Академії наук України (1993-98).

1944 – з'явилася перша тижнева телепрограма.

1946 – народився Алан Рікмен (пом. 2016), британський актор («Міцний горішок», «Розум і почуття», «Гаррі Поттер»).

1947 – Едвін Ленд вперше демонструє створену ним фотокамеру Polaroid, яка за хвилину видає чорно-білу фотографію.

1953 – Дж. Вотсон та Ф. Крик пропонують структурну модель ДНК (т.зв. подвійну спіраль спадковості).

1956 – презентація першого у світі відеофільму.

1963 – народився Вільям Болдуїн, американська актор («Зворотний потяг», «Коматозники», «Кальмар і кит», «Народжений четвертого липня»), молодший брат Алека Болдуїна.

1979 – народилася Дженніфер Лав Х'юїтт, американська актриса та співачка.

1987 – народилася Еллен Пейдж, канадська актриса («Початок», «Американський злочин», «Джуно», «Леденець», «Люди Ікс: Остання битва»).

1993 – у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною у закритих приміщеннях – 6 м 15 см.

1995 – американець Стів Фоссет першим у світі поодинці на повітряній кулі перетнув Тихий океан.

1998 – пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" очолила чарт. Пісня увійшла до саундтреку до фільму «Титанік» і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою.

2006 – телескопом «Хаббл» у сузір'ї Волопаса зареєстровано об'єкт SCP 06F6, природу якого астрономи не можуть пояснити досі.

2008 - США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною 1985 року.

2014 – сотник самооборони Майдану Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з посади президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Ольга, Остап, Павло, Тимофій, Ян.

за Юліанським календарем: Андрій, Захар, Зіновій, Кирило, Макар, Олександр, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір, Яким.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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