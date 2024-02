21.02.2024 07:30 Рита Парфенова

21 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні населення Землі святкує День рідної мови та День екскурсовода.





Міжнародний день рідної мови відзначається з ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року. Мета свята – привернути увагу до підтримки мовного та культурного розмаїття. ЮНЕСКО трактує поняття мову не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину та вираження культурної ідентичності.



Загалом у світі говорять приблизно шістьма тисячами різних мов, стверджують дослідники ЮНЕСКО, але половині всіх мов загрожує зникнення.



За даними ЮНЕСКО, в Україні налічується 15 мов, які можуть зникнути. Серед них – караїмська, кримсько-татарська, урумська, русинська. Разом із зникненням мови, зауважують дослідники, втрачається і культурне надбання: забуваються поетичні твори, легенди, приказки та жарти.



Серед причин зникнення мов експерти ЮНЕСКО називають війни, депортацію, міграцію, а також мовне змішування. Крім того, сучасні технології сприяють посиленому домінуванню окремих великих мов, наприклад, англійської.



***



Багато міст світу – особливо ті, які є центрами туризму – відзначають Всесвітній день екскурсовода. Відколи люди почали активно подорожувати, їм стало складно обійтися без допомоги професійних гідів.



Ще в середині минулого століття екскурсоводом могла відчути себе будь-яка освічена людина, знайома з історією того чи іншого міста. У цій ролі нерідко працювали філологи, вчителі історії, а також студенти відповідних факультетів. Однак у 70-х роках 20 століття вимоги до професіоналізму гідів підвищилися, і екскурсоводами стали називати лише людей, які пройшли спеціальну підготовку.



Наразі екскурсоводів готують вузи, які мають спеціалізацію «Туризм». У ролі гідів виступають освічені люди, які нерідко навіть мають науковий ступінь. Ще дві неодмінні умови – знання основ психології та правильне мовлення.

Правоставні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого преподобного Тимофія, а також святого Євстатія, архієпископа Антіохського.



В народі цей день отримав назву Тимофій-Весновій. Казали: “Весновій теплом віє - старих гріє”.



На початку весни стародавні слов’яни намагалися викинути усі зламані і непотрібні речі, щоб очистити житло від накопиченої негативної енергії, а себе позбавити від нещасть і бід. Господині ретельно вимітали будинки і подвір’я.



Казали, що не можна цього дня залишати справи незавершеними. У народі радили від цього дня часто і довго гуляти на свіжому повітрі.



Бажано не вживати алкоголь, навіть у малій кількості. Не можна поливати рослини й висаджувати нові.



За Юліанським календарем, 21 лютого відзначається день пам'яті пророка Захарія Серповидця, а також Феодора Стратилата. Якщо вночі грім прогримів, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури помітили, що чим холоднішим останній тиждень лютого, тим теплішим виявиться березень місяць.

Також цього дня

1784 – порт та фортеця в Криму отримали назву Севастополь.



1804 – британський інженер Річард Тревітік демонструє перший паровий двигун для роботи на рейках.



1811 – Гемфрі Деві повідомляє про властивості відкритого їм газу – хлору.



1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку.



1858 – у Бостоні Едвін Холмс встановив першу у світі електричну систему захисту від злому.



1878 – у Нью-Хейвені випущено першу у світі телефонну книгу, що включала 50 імен.



1927 – народився Юбер Де Живанші, французький кутюр'є.



1931 – у продажу з'явився антипохмільний засіб Alka Seltzer.



1938 – народився Петро Толочко, український історик, віце-президент Академії наук України (1993-98).



1944 – з'явилася перша тижнева телепрограма.



1946 – народився Алан Рікмен (пом. 2016), британський актор («Міцний горішок», «Розум і почуття», «Гаррі Поттер»).



1947 – Едвін Ленд вперше демонструє створену ним фотокамеру Polaroid, яка за хвилину видає чорно-білу фотографію.



1953 – Дж. Вотсон та Ф. Крик пропонують структурну модель ДНК (т.зв. подвійну спіраль спадковості).



1956 – презентація першого у світі відеофільму.



1963 – народився Вільям Болдуїн, американська актор («Зворотний потяг», «Коматозники», «Кальмар і кит», «Народжений четвертого липня»), молодший брат Алека Болдуїна.



1979 – народилася Дженніфер Лав Х'юїтт, американська актриса та співачка.



1987 – народилася Еллен Пейдж, канадська актриса («Початок», «Американський злочин», «Джуно», «Леденець», «Люди Ікс: Остання битва»).



1993 – у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною у закритих приміщеннях – 6 м 15 см.



1995 – американець Стів Фоссет першим у світі поодинці на повітряній кулі перетнув Тихий океан.



1998 – пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" очолила чарт. Пісня увійшла до саундтреку до фільму «Титанік» і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою.



2006 – телескопом «Хаббл» у сузір'ї Волопаса зареєстровано об'єкт SCP 06F6, природу якого астрономи не можуть пояснити досі.



2008 - США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною 1985 року.



2014 – сотник самооборони Майдану Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з посади президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Ольга, Остап, Павло, Тимофій, Ян.

за Юліанським календарем: Андрій, Захар, Зіновій, Кирило, Макар, Олександр, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір, Яким.