21.02.2024 07:57 Рита Парфенова

У Харкові – зміни в русі електротранспорту: подробиці

У середу, 21 лютого, буде припинений рух тролейбусів без запасу автономного ходу та трамваїв на пл. Конституції, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пл. Павлівської.



Фото: gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті інфраструктури, зміни у руси транспорту пов'язані з проведенням аварійно-відновлювальних робіт у будівлях на пл. Конституції.

На цей період трамвай №6 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «пр. Дзюби».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові дорожники впорядковували головну площу міста.