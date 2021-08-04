День одиноких работающих женщин: события 4 августа

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.
Также в этот день:
В 1687 году гетманом Украины избран Иван Мазепа.
1777 – отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филип Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк. На круглой арене (отсюда и пошло само слово «цирк») выступали наездники на лошадях. Эстли принадлежит и заслуга определения диаметра цирковой площадки (42 фута), которая была выбрана таким образом, чтобы для наездника создавалась оптимальная центробежная сила.
1901 – родился Луи Армстронг, величайший джазовый музыкант XX века.
1905 – родился Борис Александров, композитор и дирижер (оперетта «Свадьба в Малиновке», балет «Левша»).
1914 – Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии.
1922 – состоялись похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.
1955 – родился Билли Боб Торнтон, американский актер, сценарист, режиссер и певец.
1970 – родился Глеб Самойлов, рок-музыкант, создатель группы «Агата Кристи».
1984 – африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.
2007 – с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя «Дельта 2» запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.
Именины отмечают: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.
Сегодня казаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман очень даже возможно.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
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