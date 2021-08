04.08.2021 07:00

День одиноких работающих женщин: события 4 августа

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.



Фото из открытых источников

Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.

Поэтому и был создан сегодняшний неофициальных праздник, инициатором которого выступила американка Барбара Пейн в 2006 году – основательница партнерской сети таких одиноких работающих женщин. С тех пор он отмечается ежегодно и призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни.

Также сегодняшняя дата направлена на искоренение синглизма (англ. singlism – стигматизация одиноких людей. Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриминацию в отношении одиночек. Этот термин впервые был использован профессором социальной психологии Беллой ДеПауло в 2006 году в книге Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After. Белла ДеПауло на протяжении нескольких лет занимается изучением синглизма и борется за то, чтобы термин был внесен в официальные словари.

Также в этот день:

В 1687 году гетманом Украины избран Иван Мазепа.



1777 – отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филип Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк. На круглой арене (отсюда и пошло само слово «цирк») выступали наездники на лошадях. Эстли принадлежит и заслуга определения диаметра цирковой площадки (42 фута), которая была выбрана таким образом, чтобы для наездника создавалась оптимальная центробежная сила.



1901 – родился Луи Армстронг, величайший джазовый музыкант XX века.



1905 – родился Борис Александров, композитор и дирижер (оперетта «Свадьба в Малиновке», балет «Левша»).



1914 – Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии.



1922 – состоялись похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.



1955 – родился Билли Боб Торнтон, американский актер, сценарист, режиссер и певец.



1970 – родился Глеб Самойлов, рок-музыкант, создатель группы «Агата Кристи».



1984 – африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.



2007 – с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя «Дельта 2» запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.



Именины отмечают: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.