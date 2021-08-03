03.08.2021 20:49

Велоспорт. Харьковчанка триумфально победила на престижной гонке в Боснии

Харьковская велосипедистка Мария Сухопалова победила в рейтинговой гонке по маунтинбайку, в городе Бихач.

Как сообщает РЕДПОСТ , семнадцатилетняя харьковчанка Мария Сухопалова на состязаниях, в которых принимали участие спортсменки из шести стран мира,с серезным отрывом победила в олимпийском кросс-кантри среди юниорок.

Завоевавшая серебро гречанка Элефтерия Гичоу отстала от первостоличной спортсменки на 3 минуты и 52 секунды.

Этот успех принес Сухопаловой 20 рейтинговых очков.

Ещё две золотые медали для украинской сборной по велоспорту МТБ на этих соревнованиях завоевали Дмитрий Титаренко из Хмельницкого и ровенчанин Александр Гудыма, которые выиграли мужской и юниорский кросс-кантри соответственно.

прыгуньи. Напомним, ранее мы сообщали об успехах на Олимпиаде в Токио харьковских синхронисток