04.08.2021 07:08 Евгений Клочко

Прогноз погоды в Харькове на среду, 4 августа

Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5 - 10 м / с. Температура: ночью 15 - 20 °; днем 26 - 31 °.

По городу без существенных осадков. Температура ночью 16 - 18 °, днем 28 - 30 °.

Народные приметы. 4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница.

С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым.

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.