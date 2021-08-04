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04.08.2021  07:08   Евгений Клочко

Прогноз погоды в Харькове на среду, 4 августа

Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.

Погода в Харькове на среду, 4 июля 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5 - 10 м / с. Температура: ночью 15 - 20 °; днем 26 - 31 °. 

По городу без существенных осадков. Температура ночью 16 - 18 °, днем 28 - 30 °.

Народные приметы. 4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница.

С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым.

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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