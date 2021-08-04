Прогноз погоды в Харькове на среду, 4 августа

Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5 - 10 м / с. Температура: ночью 15 - 20 °; днем 26 - 31 °.
По городу без существенных осадков. Температура ночью 16 - 18 °, днем 28 - 30 °.
Народные приметы. 4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница.
С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым.
Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.
Сегодня казаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман очень даже возможно.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
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