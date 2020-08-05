05.08.2020 11:02

Почему в Харькове резко выросло количество заболевших коронавирусом: объяснение врачей

Больше тестирований, отпуска, путешествия и люди без масок в общественных местах - так директор Харьковского лабцентра Любовь Махота объясняет стремительный рост количества COVID-положительных пациентов в регионе.



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Вероятные причины роста заболеваемости коронавирусом Любовь Махота озвучила во время брифинга 4 августа, пишет Суспільне. Харків.

Напомним, 4 августа в Харьковской области прибавилось 144 пациента с COVID (по городу – 124). За 5 августа в области лабораторно подтверждено 145 случаев COVID-19, в том числе 133 в Харькове.



«Вы видите, транспорт как работает у нас. Также увеличились миграционные процессы: выезд за пределы области, страны», – прокомментировала Махота



Одной из основных причин увеличения показателей директор Лабцентра также называет увеличение количества проведенных тестов. Если в конце мая за неделю лаборатории области делали тысячу ПЦР-исследований, то сейчас это четыре тысячи исследований на неделю и более 700 в день:



«Вчера (3 августа, – прим. ред) мы сделали 721 тест-ПЦР, а всего более тысячи вместе с ИФА-исследованиями», – сказала она.



По состоянию на 5 августа коэффициент обнаружения в Харьковской области четвертый день подряд превышает норму в 11%. Так, 4 августа он составил 15%:



«В связи с обострением ситуации по заболеваемости COVID, вряд ли мы останемся в «зеленой зоне», - резюмировала Махота.



Решение об изменении зоны принимают каждую пятницу на комиссии по чрезвычайным ситуациям.



«Если 5 дней подряд наш регион будет превышать по показателям опасности рекомендуемый уровень, возможно мы будем отнесены к другому уровню», – сказала санврач.