Новый антирекорд заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6032 подозрений на COVID-19, в том числе 171 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 5 августа в области лабораторно подтвержден 4237 (+145 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 136 (+2 за сутки) человек скончались, 2340 (+49) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 3234 (+133) человек.
При этом 87 случаев остается под подозрением (в Харькове – 82), 1708 опровергнуто.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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