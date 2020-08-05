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05.08.2020  10:34   

Новый антирекорд заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6032 подозрений на COVID-19, в том числе 171 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 5 августа в области лабораторно подтвержден 4237 (+145 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 136 (+2 за сутки) человек скончались, 2340 (+49) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 3234 (+133) человек.

При этом 87 случаев остается под подозрением (в Харькове – 82), 1708 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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