05.08.2020 10:34

Новый антирекорд заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6032 подозрений на COVID-19, в том числе 171 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 5 августа в области лабораторно подтвержден 4237 (+145 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 136 (+2 за сутки) человек скончались, 2340 (+49) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 3234 (+133) человек.



При этом 87 случаев остается под подозрением (в Харькове – 82), 1708 опровергнуто.



