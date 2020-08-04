04.08.2020 10:53

Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5861 подозрений на COVID-19, в том числе 143 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 4092 (+144 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 134 (+2 за сутки) человека скончались, 2291 (+35) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 3101 (+124) человек.



При этом 84 случая остается под подозрением (в Харькове – 91), 1685 опровергнуто.