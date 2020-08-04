Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5861 подозрений на COVID-19, в том числе 143 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 4092 (+144 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 134 (+2 за сутки) человека скончались, 2291 (+35) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 3101 (+124) человек.
При этом 84 случая остается под подозрением (в Харькове – 91), 1685 опровергнуто.
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