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04.08.2020  10:53   

Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5861 подозрений на COVID-19, в том числе 143 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 4092 (+144 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 134 (+2 за сутки) человека скончались, 2291 (+35) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 3101 (+124) человек.

При этом 84 случая остается под подозрением (в Харькове – 91), 1685 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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