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13.10.2020  08:02   

Харьков готовится к пуску тепла (Горсовет)

Городское хозяйство практически на 100% готово к началу отопительного сезона в Харькове.


// city.kharkov.ua

Об этом в эфире программы «Харьковские известия» сообщил  заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

«Сейчас заполняются водой все сети, буквально через пару дней мы закончим вопросы, связанные с подачей горячей воды. Да, остаются некоторые разрытия и перекладки, которые закончим в ближайшее время. Уверен, что все у нас получится, и харьковчане по достоинству оценят труд наших коммунальщиков, которые готовили город к отопительному сезону», - отметил вице-мэр.

Он напомнил, что в этом году КП «Харьковские тепловые сети» переложило рекордное количество магистральных теплокоммуникаций.

«Уже заменили 80 км сетей, и в следующем году планируем дойти до 120 км. Думаю, харьковчане нас простят за те разрытия, которые были, но, в итоге, они увидят, что этой зимой на трубах будет реально меньше порывов. Кстати, это было сделано благодаря сотрудничеству с Мировым банком, кредитные средства которого позволили нам также установить в домах более 460 индивидуальных тепловых пунктов, что дает возможность сократить расход газа, а горожанам - платить экономнее», - сказал Андрей Руденко.

Напомним, что в новом отопительном сезоне тариф на теплоснабжение и горячую воду для харьковчан будет снижен на 4%.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопительный сезон, отопление, харьков
 
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