10.05.2024 07:30 Рита Парфенова

10 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.

Ініціатива стартувала у 2003 році завдяки Всесвітній організації охорони здоров’я. Її запровадили, щоб пропагувати здоровий спосіб життя та підвищувати ефективність фізичної активності.



Вчені запевняють, що нестача руху негативно позначається на складних біохімічних та фізіологічних процесах у людському організмі. Парадоксально, але що менше людина рухається, то швидше втомлюється, стає млявою та розсіяною, у тілі знижується діяльність гормонів. При гіподинамії знижується обмін речовин, і з віком проблем від цього стає дедалі більше. Фізичні навантаження та спорт можуть забезпечити нормальне харчування серцевого м’яза та захистити людину від багатьох захворювань.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять ікони Божої Матері «Живоносне джерело», апостола Симона Зилота. За Юліанським календарем, 10 травня православна церква вшановує пам’ять священномученика Симеона.

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять ікони Божої Матері «Живоносне джерело», апостола Симона Зилота.



За Юліанським календарем, 10 травня православна церква вшановує пам’ять священномученика Симеона.



У народі цього святого називали Семен-ранопашець і казали: «Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають».



Існували й особливі прикмети, пов'язані з оранкою. Наприклад, до заорання полів не можна було співати, а спів поблизу полів навіть вважався гріхом.



Вважалося, що 10 травня злі духи тягнуться до оселі людини, до хліва. Тому селяни поверталися з полів, задкуючи, щоб відвадити нечисту силу. За народним повір'ям, злі духи приймали то пташине обличчя, то звіряче, а іноді й людське обличчя.



Знахарі 10 травня вичитували людей від зла та займалися сімейною магією. За повір'ям цей день був надзвичайно конфліктним. Щоб не посваритися, треба було зав'язати на червоній вовняній нитці два вузлики, а потім носити її цілий день у правій кишені.

Що не можна робити 10 травня

Небажано приймати вдома незнайомих людей.

Не варто нести в дім підібраних на вулиці тварин.

Також цього дня

У 1850 народився сер Томас Джонстон Ліптон. Англійський лорд, яхтсмен. У нас відомий як чай - він, власне, і заснував фірму "Ліптон".



1864 – народився Леон Гомон, засновник французької кінокомпанії Gaumont – першої у світі кіностудії.



1913 – перший політ літака С-9 ("Великий Балтійський" або "Гранд") конструктора Ігоря Сікорського.



1933 – на площі Опера в Берліні нацистами спалено 20 тисяч книг «неарійського духу» – Гейне, Ремарка, Хемінгуея, Фейхтвангера… «Там, де палять книги, там і людей кидають у вогонь», – ці слова Гейне виявилися пророчими.



1933 – американський магнат Нельсон Рокфеллер звільнив мексиканського художника Дієго Ріверу, запрошеного для створення настінного розпису нової будівлі компанії RCA. Причиною конфлікту стала відмова художника прибрати зі стіни портрет Леніна.



1941 – на реактивному винищувачі Мессершміт М.163 вперше подолано рубіж 1000 км/год. Точна швидкість літака становила 1003.9 км/год. Рекорд протримався до 1947 року.



1960 – народився Боно Вокс (справжнє ім'я Пол Хьюїсон), лідер британського гурту «U2».



1960 – американський атомний підводний човен «Тритон» завершив перше підводне кругосвітнє плавання.



1965 – народилася Лінда Євангеліста, канадська супермодель.



1978 – в Одесі розпочалися зйомки фільму «Місце зустрічі змінити не можна».



2005 – у Берліні поряд із Бранденбурзькою брамою було відкрито меморіал жертвам Голокосту.



2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, «Бетмен: Рік перший», українською.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Еразм, Ісидора, Онисим, Симеон, Таїсія.

за Юліанським календарем: Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.