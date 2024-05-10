Ракетний удар по Харкову: пошкоджено 12 будинків (фото)

Постраждало дві людини: дитина віком 11 років і 72-річна жінка. Обидві отримали гостру реакцію на стрес.

У пресслужбі ХОВА показали наслідки нічної ракетної атаки по Харкову.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог обстрілює все прикордоння.