Ракетний удар по Харкову: пошкоджено 12 будинків (фото)

Уночі 10 травня військові рф завдали два ракетних удари по житловому сектору Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, 10 травня о 03:20 російські окупанти завдали удару по приватному сектору.
Внаслідо влучання ворожих боєприпасів зайнялися три двоповерхові будинки та три господарчі споруди, загальна площа яких становить 1000 квадратних метрів. Попередньо, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
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