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10.05.2024  08:02   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено 12 будинків (фото)

Уночі 10 травня військові рф завдали два ракетних удари по житловому сектору Харкова.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, 10 травня о 03:20 російські окупанти завдали удару по приватному сектору.

Внаслідо влучання ворожих боєприпасів зайнялися три двоповерхові будинки та три господарчі споруди, загальна площа яких становить 1000 квадратних метрів. Попередньо, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Постраждало дві людини: дитина віком 11 років і 72-річна жінка. Обидві отримали гостру реакцію на стрес.

У пресслужбі ХОВА показали наслідки нічної ракетної атаки по Харкову.

харків ракетний удар 10 травня 2024

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог обстрілює все прикордоння.

харків ракетний удар 10 травня 2024

харків ракетний удар 10 травня 2024

харків ракетний удар 10 травня 2024

харків ракетний удар 10 травня 2024

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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