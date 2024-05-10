Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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День обіцяє тішити звичайними життєвими радощами. Стережіться солодкого і уникайте серйозних планів. Кохання та романтика на піку.
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