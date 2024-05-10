10.05.2024 08:48 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють північне передмістя та кидають ракети на Харків: ситуація на ранок 10 травня

Одна людина загинула, четверо травмовані внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира цілодобово російські військові обстрілюють населені пункти області за допомогою БПЛА, артилерії, мінометів, скидають КАБи, обстрілюють з РСЗВ.

Зафіксовані руйнування:

Харків . 10 травня о 03:20 російські окупанти завдали удару по приватному сектору. Внаслідок влучання ворожих боєприпасів зайнялися три двоповерхові будинки та три господарчі споруди на загальній площі 1000 кв. м. За попередніми даними, пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждала дитина 11 років і 72-річна жінка. Діагноз: гостра реакція на стрес.

. 10 травня о 03:20 російські окупанти завдали удару по приватному сектору. Внаслідок влучання ворожих боєприпасів зайнялися три двоповерхові будинки та три господарчі споруди на загальній площі 1000 кв. м. За попередніми даними, пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждала дитина 11 років і 72-річна жінка. Діагноз: гостра реакція на стрес. Дергачі . 10 травня приблизно о 03:30 внаслідок обстрілу російськими окупанти пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони.

9 травня близько 14:15 російські БПЛА пошкодили АЗС, приватний автомобіль, приватне домоволодіння.

. 10 травня приблизно о 03:30 внаслідок обстрілу російськими окупанти пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони. 9 травня близько 14:15 російські БПЛА пошкодили АЗС, приватний автомобіль, приватне домоволодіння. Івашки . 9 травня приблизно о 06:45 внаслідок обстрілу військовими рф пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

. 9 травня приблизно о 06:45 внаслідок обстрілу військовими рф пошкоджено 2 приватних домоволодіння. Куп’янськ . 9 травня близько 10:15 відбувся ворожий артобстріл міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю магазину. Від отриманих поранень загинув 52-річний місцевий мешканець. Під ворожий вогонь потрапила 49-річна жінка, її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

9 травня близько 17:30 ворог знову завдав артилерійських ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних будинки, котельня.

. 9 травня близько 10:15 відбувся ворожий артобстріл міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю магазину. Від отриманих поранень загинув 52-річний місцевий мешканець. Під ворожий вогонь потрапила 49-річна жінка, її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. 9 травня близько 17:30 ворог знову завдав артилерійських ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних будинки, котельня. Вовчанськ . 9 травня ворог кілька годин гатив по місту з артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі приватного підприємства, багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння.

. 9 травня ворог кілька годин гатив по місту з артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі приватного підприємства, багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння. Вільча . 10 травня близько 04:00 внаслідок ворожого обстрілу зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Без потерпілих.

. 10 травня близько 04:00 внаслідок ворожого обстрілу зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Без потерпілих. Козача Лопань . 9 травня о 13:30 військові рф завдали удари з РСЗВ. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Без постраждалих.

. 9 травня о 13:30 військові рф завдали удари з РСЗВ. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Без постраждалих. Веселе . 9 травня приблизно о 09:00 окупанти завдали авіаудари по селу керованими авіабомбами. Без постраждалих.

. 9 травня приблизно о 09:00 окупанти завдали авіаудари по селу керованими авіабомбами. Без постраждалих. Липці. 9 травня близько 16:30 внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок.

10 травня близько 02:45 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град». Внаслідок обстрілу поранення отримала 62-річна жінка. Доставлена в лікарню.

10 травня близько 03:00 в результаті ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» сталася пожежа в житловому будинку. Без постраждалих.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Протягом доби вони здійснили 7 оглядів місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 8 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 травня 2024 року.