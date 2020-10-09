09.10.2020 16:59

В Харькове заменят рекордное количество теплосетей (Горсовет)

В 2020 году в Харькове планируется заменить 85 км тепловых сетей - наиболее аварийные их участки.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 октября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

Он напомнил, что общая протяженность теплосетей в городе составляет 3,2 тыс. км, при этом они изношены более чем на 70%.

«Из запланированных 85 километров переложен 51 километр, и фактически смонтировано еще 30, просто там еще есть разрытия, не благоустроена территория. Таких объемов перекладок магистральных сетей в Харькове не было со времен СССР. Поэтому аварийность в этом отопительном сезоне должна снизиться», - отметил Сергей Андреев.

Наиболее масштабные работы прошли или еще проходят в пер. Забайкальском (0,9 км), Садовом проезде (0,6 км), на ул. Броненосца «Потемкин» (0,9 км), в пер. Слесарном (0,54 км), на ул. Б. Хмельницкого (0,3 км), пр. Тракторостроителей (0,5 км), пр. Московском (1,3 км), пр. Индустриальном (1,9 км), ул. Шевченко (1,55 км) и пр.