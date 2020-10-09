Тариф на тепло и горячую воду в Харькове снизится

По словам гендиректора "Харьковских теплосетей", новые тарифы начнут действовать с 1 ноября.
Тарифы на тепло и горячую воду в Харькове будут снижены уже с начала отопительного сезона.
"Хорошая новость для потребителей — в течение 2020 года предприятие вело работу по оптимизации структуры работы на теплоэнергию. Тарифы пересмотрены и утверждены НКРЭ. С 1 ноября начнут действовать новые тарифы. По информации премьер-министра, до конца октября будут приняты изменения, и с 1 ноября тариф будет на 4 % ниже", — пообещал Сергей Андреев.
Так, тариф на тепло за гигокаллорию вместо 1 539,5 гривен станет 1472.5 гривен.
То же самое касается горячего водоснабжения, сказал Андреев. По его словам, составляющая газа в существующем тарифе "Харьковских теплосетей" уменьшилась — теперь это 46 %. При этом харьковчане платят за тепло и горячую воду исправно, практически на уровне 100 %.
Постановлением НКРЭКУ от 10.12.2018 г. №1735 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее выработку, транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей (кроме населения) КП «Харьковские тепловые сети», опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» №234 от 11 декабря 2018 года, установлены новые тарифы на тепловую энергию за 1 Гкал (без НДС):
Отметим, сейчас тариф на тепло в Харькове составляет 1268,40 гривен за гигакалорию, на горячую воду - 93.22 гривны при наличии полотенцесушителя и 86.32 гривен - без него)
Тарифы действуют с 1 января 2019 года.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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