09.10.2020 14:41

Тариф на тепло и горячую воду в Харькове снизится

По словам гендиректора "Харьковских теплосетей", новые тарифы начнут действовать с 1 ноября.

Тарифы на тепло и горячую воду в Харькове будут снижены уже с начала отопительного сезона.

"Хорошая новость для потребителей — в течение 2020 года предприятие вело работу по оптимизации структуры работы на теплоэнергию. Тарифы пересмотрены и утверждены НКРЭ. С 1 ноября начнут действовать новые тарифы. По информации премьер-министра, до конца октября будут приняты изменения, и с 1 ноября тариф будет на 4 % ниже", — пообещал Сергей Андреев.

Так, тариф на тепло за гигокаллорию вместо 1 539,5 гривен станет 1472.5 гривен.

То же самое касается горячего водоснабжения, сказал Андреев. По его словам, составляющая газа в существующем тарифе "Харьковских теплосетей" уменьшилась — теперь это 46 %. При этом харьковчане платят за тепло и горячую воду исправно, практически на уровне 100 %.

Постановлением НКРЭКУ от 10.12.2018 г. №1735 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее выработку, транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей (кроме населения) КП «Харьковские тепловые сети», опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» №234 от 11 декабря 2018 года, установлены новые тарифы на тепловую энергию за 1 Гкал (без НДС):

для нужд бюджетных учреждений – 1 365,28 грн.;

грн.; для религиозных организаций (кроме объемов, которые используются для ведения производственно-коммерческой деятельности) – 1295,64 грн. (без изменения стоимости);

грн. (без изменения стоимости); для прочих потребителей – 1268,40 грн.

Отметим, сейчас тариф на тепло в Харькове составляет 1268,40 гривен за гигакалорию, на горячую воду - 93.22 гривны при наличии полотенцесушителя и 86.32 гривен - без него)

Тарифы действуют с 1 января 2019 года.