10.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 травня

Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вдень південно - західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 15 - 17° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Якщо спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде.

Хмари швидко пливуть небом — варто чекати тривалої негоди.

Увечері в низинах з’явився туман — найближчими днями потеплішає.

Декілька веселок у небі після дощу обіцяють тривалий теплий дощ.

Наші пращури спостерігали за птахами: почули крик сови — чекайте на похолодання.