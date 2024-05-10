Прогноз погоди у Харкові на 10 травня

Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вдень південно - західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 15 - 17° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
День обіцяє тішити звичайними життєвими радощами. Стережіться солодкого і уникайте серйозних планів. Кохання та романтика на піку.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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