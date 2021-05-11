11.05.2021 13:50

На Харьковщине маршрутный микроавтобус насмерть сбил молодую девушку

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Купянске. Повреждения, несовместимые с жизнью, получила 28-летняя местная жительница.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.

По словам правоохранителей, 10 мая около 21:40 микроавтобус «Volkswagen» под управлением 43-летнего жителя Луганской области возле одного из домов по улице Сватовской допустил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась через проезжую часть слева направо. От полученных травм она погибла на месте. Водитель маршрутного автобуса был доставлен в больницу. После осмотра медиками был отпущен.

Микроавтобус направлялся из Луганска в Киев. В нем находились 18 пассажиров.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Купянского райотдела полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, 7 мая на участке дороги между селами Тарановка и Беспаловка 57-летний водитель допустил наезд на мужчину. По словам водителя микроавтобуса, пешеход стоял на полосе его движения с расставленными руками.