Стоял на трассе в раскинутыми руками: под Харьковом насмерть сбили пешехода (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на Харьковщине.
7 мая около 2:20 водитель микроавтобуса «Renault Trafic» двигался по автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград» на территории Чугуевского района, со стороны Харькова в направлении города Лозовая.
На участке дороги между селами Тарановка и Беспаловка 57-летний водитель допустил наезд на мужчину. По словам водителя микроавтобуса, пешеход стоял на полосе его движения с расставленными руками. Водитель применил торможение в момент наезда, в результате чего пешехода отбросило на встречную полосу. От полученных телесных повреждений 40-летний гражданин погиб на месте. Водитель сразу вызвал бригаду скорой медицинской помощи и полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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