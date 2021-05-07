Главная Новости Криминал и происшествия Стоял на трассе в раскинутыми руками: под Харьковом насмерть сбили пешехода (ФОТО)
07.05.2021  13:36   

Стоял на трассе в раскинутыми руками: под Харьковом насмерть сбили пешехода (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на Харьковщине.

7 мая около 2:20 водитель микроавтобуса «Renault Trafic» двигался по автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград» на территории Чугуевского района, со стороны Харькова в направлении города Лозовая.

На участке дороги между селами Тарановка и Беспаловка 57-летний водитель допустил наезд на мужчину. По словам водителя микроавтобуса, пешеход стоял на полосе его движения с расставленными руками. Водитель применил торможение в момент наезда, в результате чего пешехода отбросило на встречную полосу. От полученных телесных повреждений 40-летний гражданин погиб на месте. Водитель сразу вызвал бригаду скорой медицинской помощи и полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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