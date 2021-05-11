11.05.2021 14:31

Дзюдо. Харьковчане успешно выступили на всеукраинских турнирах в

Состязания прошли в Сумах и Хмельницком.

Всеукраинский турнир по дзюдо на призы почетного президента ХГФД Игоря Гончара среди юношей 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. и девушек 2010-2011 г.р. прошел 8 мая в городе Хмельницкий. За медали боролись около 400 спортсменов.

Дзюдоисты из харьковской школы дзюдо "Центр" были единственными представителями восточного региона на данном турнире. Они добились следующих результатов:

юноши 2008-2009 г.р.:

- 1место - Исмаил Хаж Тахтух (весовая категория 34 кг.);

- 2 место - Борис Недорез (весовая категория 34 кг.);

- 3 место - Михаил Ткаченко (весовая категория 50 кг.);

- 3 место - Али Кулиев (весовая категория 50 кг.);

- 5 место - Кирилл Чумаченко (весовая категория 66 кг.);

юноши 2010-2011 г.р.:

- 1 место - Владимир Колпачев (весовая категория 34 кг.);

- 3 место - Тимофей Сукманский (весовая категория 34 кг.);

- 3 место - Евгений Иваненко (весовая категория 38 кг.);

- 3 место - Ярослав Басов (весовая категория до 50 кг.);

девушки 2010-2011 г.р.:

- 1 место - Мирра Альперович (весовая категория до 44 кг.).

Еще один всеукраинский турнир по дзюдо "Кубок победы" состоялся 7 мая в Сумах. Харьков представляли спортсмены СК "Слобожанец", клуба дзюдо им. А.С. Макаренко, КДЮСШ №2 и КДЮСШ №7.

Чемпионами в своей весовой категории стали: Дарья Карпусь, Денис Ромась, Хазар Гейдаров.

"Серебро" завоевали: Даниил Халин, Михаил Селезнев, Арсений Агеев и Тимур Близнюк.

"Бронза" в копилке Ильи Веселянского, Дмитрия Матузного, Павла Надточия, Андрианы Андрухив, Мирославы Бондаренко, Артура Макаренко и Давида Гаврилишина.