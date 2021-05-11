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11.05.2021  14:49   

Харьков отмечает десятилетие партнерских отношений с черногорским городом (ВИДЕО)

Город Харьков и город Цетине (Черногория) отмечают десятую годовщину подписания Протокола об установлении партнерских отношений.

 
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, по этому случаю мэр Цетине Александар Кашчелан и первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак записали приветственные видеообращения для жителей городов-побратимов.
 
В своем поздравлении Александр Новак отметил, что представители двух городов продолжат эффективно работать и реализовывать новые проекты. 
 
«Я убежден, что 10 лет - это не предел, когда стоит подводить итоги. Это, скорее, взлетная полоса к новым совместным победам. Искренне верю, что впереди нас ждет еще больше продуктивной работы, ярких проектов, международных конференций, встреч, обменов опытом на благо жителей наших городов», - отметил Александр Новак.
 
Александар Кашчелан заверил, что Цетине и Харьков продолжат сотрудничество. 
 
«Мы с нетерпением ждем совместной деятельности, которая будет реализована в духе нашей дружбы на благо жителей, городов, народов», - ответил Александар Кашчелан.
 
Также стороны подтвердили готовность к дальнейшей реализации положений Протокола в аспекте международного сотрудничества.
 
Напомним, что харьковчане и жители черногорского города-побратима Цетине могут присоединиться к флешмобу, поборовшись за туристические путевки.
 
Для этого на личной странице в «Facebook» необходимо опубликовать собственные фото на фоне достопримечательностей родного города с хэштегом #KharkivCetinje10 и кратким описанием места на английском языке.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  цетине, юбилей, харьков, партнерские отношения, 10 лет
 
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