Главная Новости Спорт Теннис. Почетная харьковчанка готовится к поединкам в Вечном городе (ВИДЕО)
11.05.2021  15:19   

Теннис. Почетная харьковчанка готовится к поединкам в Вечном городе (ВИДЕО)

Элина Свитолина начнет выступления со второго круга турнира WTA 1000 в Риме.

Лидре теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина посеяна в Риме под пятым номером и будет стартовать со второго круга соревнований.
 
Соперница Элины - американка Аманда Анисимова.
 
Пересекались на корте девушки дважды - в августе 2018 года в Цинциннати и в феврале 2020 года в Дохе.
 
В американском городе-побратиме Харькова Элине сопутствовала удача 6:4, 6:4, а в Катаре - от нее отвернулась - 3:6, 3:6..
 
Впрочем, для предстоящего в Риме грунтового турнира былые матчи  - далеко не самый точный показатель, так как оба состязания, на которых ранее играли теннисистки, проходили на харде.
 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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