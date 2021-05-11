11.05.2021 15:19

Теннис. Почетная харьковчанка готовится к поединкам в Вечном городе (ВИДЕО)

Элина Свитолина начнет выступления со второго круга турнира WTA 1000 в Риме.

Лидре теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина посеяна в Риме под пятым номером и будет стартовать со второго круга соревнований.

Соперница Элины - американка Аманда Анисимова.

Пересекались на корте девушки дважды - в августе 2018 года в Цинциннати и в феврале 2020 года в Дохе.

В американском городе-побратиме Харькова Элине сопутствовала удача 6:4, 6:4, а в Катаре - от нее отвернулась - 3:6, 3:6..

Впрочем, для предстоящего в Риме грунтового турнира былые матчи - далеко не самый точный показатель, так как оба состязания, на которых ранее играли теннисистки, проходили на харде.