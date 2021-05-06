06.05.2021 12:20

На Гоптовке россиянин пытался попасть в Украину с морским кортиком (ФОТО)

В пункте пропуска «Гоптовка» был изъят морской кортик с маркировкой на клинке "Булат 1983".

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы

Владельцем оружия оказался 60-летний гражданин Российской Федерации, следовавший в Украину.

При проведении таможенного досмотра вещей, в его сумке среди личных вещей был обнаружен металлический предмет продолговатой формы, по внешним признакам похож на морской кортик в ножнах с признаками холодного оружия.

Согласно законодательству Украины, предметы с признаками холодного оружия ограничены к перемещению и подлежат обязательному письменному декларированию. Кроме того, лица, перемещающие через таможенную границу Украина холодное оружие, должны иметь при себе и предъявить для таможенного контроля соответствующие разрешения, выданные МВД Украины. У россиянина такого документа не было.

В отношении гражданина был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а кортик изъят.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.