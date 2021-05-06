Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке россиянин пытался попасть в Украину с морским кортиком (ФОТО)
06.05.2021  12:20   

На Гоптовке россиянин пытался попасть в Украину с морским кортиком (ФОТО)

В пункте пропуска «Гоптовка» был изъят морской кортик с маркировкой на клинке "Булат 1983".

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы

Владельцем оружия оказался 60-летний гражданин Российской Федерации, следовавший в Украину.

При проведении таможенного досмотра вещей, в его сумке среди личных вещей был обнаружен металлический предмет продолговатой формы, по внешним признакам похож на морской кортик в ножнах с признаками холодного оружия.

Согласно законодательству Украины, предметы с признаками холодного оружия ограничены к перемещению и подлежат обязательному письменному декларированию. Кроме того, лица, перемещающие через таможенную границу Украина холодное оружие, должны иметь при себе и предъявить для таможенного контроля соответствующие разрешения, выданные МВД Украины. У россиянина такого документа не было.

В отношении гражданина был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а кортик изъят.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  гоптовка, таможня, кортик, оружие
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Криминал и происшествия СБУ "накрыла" нелегальных перевозчиков, которые осуществляли пассажирские перевозки в ОРДЛО через РФ 29.04 Криминал и происшествия На Гоптовке задержали контрабанду спиртного и автозапчастей из РФ 20.04 Криминал и происшествия На Гоптовке задержали путешественника с "соленым" рюкзаком (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 