Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Гоптовке обнаружили россиянина с оружием (Госпогранслужба)
05.10.2020  11:33   

ФОТО: На Гоптовке обнаружили россиянина с оружием (Госпогранслужба)

4 октября в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.


//dpsu.gov.ua

Гражданин России выезжал в свою страну на автомобиле «Skoda». На транспортное средство сработала служебная собака пограничников.

В багажнике россиянина правоохранители нашли устройство для отстрела патронов, оснащенное пулями травматического действия с магазином и около сотни патронов 9 миллиметров.

Находки изъяты и переданы представителям компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст. 201 УК Украины (Контрабанда).

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  патроны, оружие, пограничники, гоптовка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Криминал и происшествия ФОТО: У харьковского сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики (ГБР) 21.09 Криминал и происшествия ФОТО: У мужчины, который подорвал себя в гараже, нашли арсенал боеприпасов (МВД) 26.08 Криминал и происшествия Торговец автомата с сотней патронов к нему может надолго сесть за решетку одного из харьковских СИЗО (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 