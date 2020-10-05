05.10.2020 11:33

ФОТО: На Гоптовке обнаружили россиянина с оружием (Госпогранслужба)

4 октября в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.



//dpsu.gov.ua

Гражданин России выезжал в свою страну на автомобиле «Skoda». На транспортное средство сработала служебная собака пограничников.

В багажнике россиянина правоохранители нашли устройство для отстрела патронов, оснащенное пулями травматического действия с магазином и около сотни патронов 9 миллиметров.



Находки изъяты и переданы представителям компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст. 201 УК Украины (Контрабанда).