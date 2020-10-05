ФОТО: На Гоптовке обнаружили россиянина с оружием (Госпогранслужба)

4 октября в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.
Гражданин России выезжал в свою страну на автомобиле «Skoda». На транспортное средство сработала служебная собака пограничников.
В багажнике россиянина правоохранители нашли устройство для отстрела патронов, оснащенное пулями травматического действия с магазином и около сотни патронов 9 миллиметров.
Находки изъяты и переданы представителям компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст. 201 УК Украины (Контрабанда).
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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