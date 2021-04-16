16.04.2021 12:34

Правоохранители открыли уголовное по факту смертельного ДТП под Чугуевом

В результате ДТП один человек погиб, трое пострадавших доставлены в больницу.





Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 апреля около 21:15 вблизи Чугуева на 543 км автодороги "Чугуев - Старобельск - Меловое". Об этом РЕДПОСТ рассказали в пресс-службе областной полиции



По словам правоохранителей, 41-летний водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106" под управлением 21-летнего жителя поселка Шевченково Купянского района.

К сожалению водитель "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте происшествия. Также телесные повреждения получили 22-летний пассажир «ВАЗ», водитель и 35-летний пассажир "Рено Логан". Ранее в ГУ ГСЧС сообщали, что погибший 2002 года рождения



По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в селе Маховик на трассе в направлении села Петровка 41-летний водитель автомобиля «Chery QQ», житель села Натальино Красноградского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.