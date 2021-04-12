12.04.2021 13:04

Смертельное ДТП под Харьковом: водитель не справился с управлением (ФОТО)

В результате ДТП водитель автомобиля погиб, пассажира с травмами доставили в больницу.

11 марта в полицию поступило сообщение о том, что 41-летний водитель автомобиля «Chery QQ», житель села Натальино Красноградского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.



Происшествие случилось в селе Маховик на трассе в направлении села Петровка. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. 43-летний пассажир с телесными повреждениями доставлен в районную больницу. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.