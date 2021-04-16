В лобовом столкновении погиб водитель: тело из салона вырезали спасатели (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 15 апреля возле Башкировки, на выезде из Чугуева.
В 21.13 спасатели получили информацию о лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Renault Logan.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области.
В результате столкновения погиб 19-летний водитель автомобиля ВАЗ.
Еще три человека (пассажир ВАЗ, водитель и пассажир Renault) получили травмы средней тяжести. Бригадой скорой медицинской помощи они госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны спасатели на автомобиле САРМ.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Подробности обещают сообщить позже.
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