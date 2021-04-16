16.04.2021 09:56

В лобовом столкновении погиб водитель: тело из салона вырезали спасатели (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 15 апреля возле Башкировки, на выезде из Чугуева.

В 21.13 спасатели получили информацию о лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Renault Logan.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области.

В результате столкновения погиб 19-летний водитель автомобиля ВАЗ.

Еще три человека (пассажир ВАЗ, водитель и пассажир Renault) получили травмы средней тяжести. Бригадой скорой медицинской помощи они госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.





Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны спасатели на автомобиле САРМ.





Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Подробности обещают сообщить позже.