10.04.2020 09:10

Полиция продолжает составлять протоколы на нарушителей карантина

За минувшие сутки выявлено 19 нарушений правил соблюдения карантина.



// Нацполиция

Сотрудники Балаклейского отдела полиции составили административные протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно двух жителей района. Оба мужчины недавно вернулись из-за границы и подписали согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. Однако, игнорируя все требования и запреты, находились в общественных местах.



Работники Дергачевского отдела полиции привлекли к административной ответственности 45-летнего киевлянина и 38-летняя харьковчанку. Граждане нарушили сроки самоизоляции и пытались пересечь границу через пункт пропуска «Гоптовка».



Всего в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские составили 159 админпротоколов. 73 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 9 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 11 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 15 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.



В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.