Украинцев на самоизоляции задержали на Гоптовке

На российско-украинской границе пограничники обнаружили граждан, которые нарушили правила карантина.
Так, 8 апреля в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда обнаружили двух граждан Украины, которые подписали соглашение на самоизоляцию 7 апреля и 28 марта соответственно и пытались выехать за границу.
О произошедшем пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».
Напомним, что КоАП 17.03.2020 дополнен статьей 44-3 «Нарушение правил карантина людей», которая предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней », другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, - влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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