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29.12.2020  15:19   

30 декабря состоится внеочередная сессия городского совета

В среду пройдет Вторая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва.


//city.kharkov.ua
Вторая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 30 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
 
В проекте повестки дня - 21 вопрос и «Разное».
 
Начало сессии - в 12:00.
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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